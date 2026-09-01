Cinéma Oklahoma honey (VOSTFR) Place Gambetta Roquefort

Informations pratiques

Roquefort

Cinéma Oklahoma honey (VOSTFR)

Place Gambetta Foyer Municipal Roquefort Landes

Tarif : 22.5 – 22.5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-23 20:30:00

fin : 2026-09-23

Date(s) :

2026-09-23

Au coeur des terres reculées de l’Oklahoma rural, Amziah King, personnage charismatique, veille sur une bande de marginaux passionnés tout en supervisant la plus importante exploitation apicole de la région. Lorsque sa fille adoptive, réapparaît soudainement, Amziah y voit l’occasion de renouer.

Drame, Thriller

Au coeur des terres reculées de l’Oklahoma rural, Amziah King, personnage charismatique, veille sur une bande de marginaux passionnés tout en supervisant la plus importante exploitation apicole de la région. Lorsque sa fille adoptive, réapparaît soudainement, Amziah y voit l’occasion de renouer les liens et de bâtir avec elle une entreprise familiale… .

Place Gambetta Foyer Municipal Roquefort 40120 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 56 11 18

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English : Cinéma Oklahoma honey (VOSTFR)

Sandrine Leroy tells her husband Christophe that she wants a divorce. Their children are soon old enough to leave home. In a last-chance operation as audacious as it is implausible, Christophe organizes a weekend to save his marriage.

L’événement Cinéma Oklahoma honey (VOSTFR) Roquefort a été mis à jour le 2026-08-18 par OT Landes d’Armagnac