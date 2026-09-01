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Cinéma Oklahoma honey (VOSTFR) Place Gambetta Roquefort

mercredi 23 septembre 2026 · Place Gambetta · Roquefort

Cinéma Oklahoma honey (VOSTFR) Place Gambetta Roquefort

Informations pratiques

Début
mercredi 23 septembre 2026
Fin
mercredi 23 septembre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Place Gambetta
Adresse
Foyer Municipal
Ville
40120 Roquefort
Département
Landes
Tarif
22.5 22.5

Roquefort

Cinéma Oklahoma honey (VOSTFR)

Place Gambetta Foyer Municipal Roquefort Landes

Tarif : 22.5 – 22.5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-23 20:30:00
fin : 2026-09-23

Date(s) :
2026-09-23

Au coeur des terres reculées de l’Oklahoma rural, Amziah King, personnage charismatique, veille sur une bande de marginaux passionnés tout en supervisant la plus importante exploitation apicole de la région. Lorsque sa fille adoptive, réapparaît soudainement, Amziah y voit l’occasion de renouer.
Drame, Thriller
Au coeur des terres reculées de l’Oklahoma rural, Amziah King, personnage charismatique, veille sur une bande de marginaux passionnés tout en supervisant la plus importante exploitation apicole de la région. Lorsque sa fille adoptive, réapparaît soudainement, Amziah y voit l’occasion de renouer les liens et de bâtir avec elle une entreprise familiale…   .

Place Gambetta Foyer Municipal Roquefort 40120 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 56 11 18 

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English : Cinéma Oklahoma honey (VOSTFR)

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L’événement Cinéma Oklahoma honey (VOSTFR) Roquefort a été mis à jour le 2026-08-18 par OT Landes d’Armagnac

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