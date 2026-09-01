Cinéma Oklahoma honey (VOSTFR) Place Gambetta Roquefort
mercredi 23 septembre 2026 · Place Gambetta · Roquefort
Informations pratiques
Roquefort
Cinéma Oklahoma honey (VOSTFR)
Place Gambetta Foyer Municipal Roquefort Landes
Tarif : 22.5 – 22.5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-23 20:30:00
fin : 2026-09-23
Date(s) :
2026-09-23
Au coeur des terres reculées de l’Oklahoma rural, Amziah King, personnage charismatique, veille sur une bande de marginaux passionnés tout en supervisant la plus importante exploitation apicole de la région. Lorsque sa fille adoptive, réapparaît soudainement, Amziah y voit l’occasion de renouer.
Drame, Thriller
Au coeur des terres reculées de l’Oklahoma rural, Amziah King, personnage charismatique, veille sur une bande de marginaux passionnés tout en supervisant la plus importante exploitation apicole de la région. Lorsque sa fille adoptive, réapparaît soudainement, Amziah y voit l’occasion de renouer les liens et de bâtir avec elle une entreprise familiale… .
Place Gambetta Foyer Municipal Roquefort 40120 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 56 11 18
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English : Cinéma Oklahoma honey (VOSTFR)
Sandrine Leroy tells her husband Christophe that she wants a divorce. Their children are soon old enough to leave home. In a last-chance operation as audacious as it is implausible, Christophe organizes a weekend to save his marriage.
L’événement Cinéma Oklahoma honey (VOSTFR) Roquefort a été mis à jour le 2026-08-18 par OT Landes d’Armagnac
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