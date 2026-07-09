Cinéma Paradiso à la tour Eiffel Tour Eiffel Paris

Informations pratiques

Depuis sa création en 2013, Cinéma Paradiso célèbre le pouvoir du cinéma à rassembler et à émerveiller en investissant des lieux emblématiques transformés le temps de quelques jours en destinations culturelles éphémères.

Du Grand Palais au musée du Louvre, de La Seine Musicale à la Villa Carmignac jusqu’au Circuit des 24 Heures du Mans, chaque édition réinvente la manière de vivre le cinéma en faisant dialoguer projection, patrimoine, fête et expérience collective

Une nouvelle édition qui s’annonce majestueuse : au total, 9 films seront projetés dans la sublime Salle Gustave Eiffel, nichée au 1er étage de la mythique tour Eiffel.

Cinéma Paradiso s’installe à la tour Eiffel pour la toute première fois, du 24 au 27 septembre 2026 dans la sublime Salle Gustave Eiffel, au 1er étage du monument et vous donnent rendez-vous pour des journées gratuites de cinéma dans un des lieux les plus emblématiques au monde.

Du jeudi 24 septembre 2026 au dimanche 27 septembre 2026 :

gratuit

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-24T02:00:00+02:00

fin : 2026-09-28T01:59:59+02:00

Date(s) :

Tour Eiffel Avenue Gustave Eiffel 75007 Paris

https://mk2-festivalparadiso.com/evenements/cinema-paradiso-tour-eiffel-2026



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