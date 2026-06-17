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Cinéma plein air Astérix & Obélix Mission Cléopâtre. Cour de l’école Joliot-Curie Pontarlier

Cinéma plein air Astérix & Obélix Mission Cléopâtre. Cour de l’école Joliot-Curie Pontarlier vendredi 10 juillet 2026.

Lieu : Cour de l'école Joliot-Curie

Adresse : 11 rue de la libération

Ville : 25300 Pontarlier

Département : Doubs

Début : vendredi 10 juillet 2026

Fin : samedi 11 juillet 2026

Heure de début : 21:30:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit Gratuit

Pontarlier

Cinéma plein air Astérix & Obélix Mission Cléopâtre.

Cour de l’école Joliot-Curie 11 rue de la libération Pontarlier Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 21:30:00
fin : 2026-07-10 23:00:00

Date(s) :
2026-07-10

Organisée Parloncap et la MPT des Longs-Traits.
Venez profiter d’un cinéma plein air convivial. Gratuit et ouvert à tous, pour une belle soirée estivale à vivre en famille ou entre amis. En cas d’intempéries repli Salle Morand à 20h00.   .

Cour de l’école Joliot-Curie 11 rue de la libération Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 46 52 24  directionmptdeslongstraits@gmail.com

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English : Cinéma plein air Astérix & Obélix Mission Cléopâtre.

L’événement Cinéma plein air Astérix & Obélix Mission Cléopâtre. Pontarlier a été mis à jour le 2026-06-17 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS

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