Cinéma plein air DRAGONS Esplanade Salies de Béarn Batz-sur-Mer

Batz-sur-Mer

Cinéma plein air DRAGONS

Esplanade Salies de Béarn 7 rue de la plage (dans le Petit Bois) Batz-sur-Mer Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 21:45:00

fin : 2026-08-12 23:50:00

Date(s) :

2026-08-12

Ciné plein air Dragons 2025

Mardi 12 août à 21h45

Esplanade Salies-de-Béarn

Cet été, un écran géant de ciné plein-air s’installe sur l’esplanade pour diffuser en exclusivité le live-action DRAGONS sorti au cinéma en 2025 ! Venez prendre place sur la centaine de transats et de chaises installés pour l’occasion.

Après le succès des films d’animations de DreamWorks Dragons (2010) et Dragons 2 (2014), le studio Universal Pictures a sorti en 2025 un remake en prises de vue réelles.

L’histoire Sur l’île de Beurk, où depuis des générations Vikings et dragons s’affrontent sans merci, Harold fait figure d’exception. Effacé, écrasé par la stature de son père Stoïk, le chef de la tribu, ce jeune rêveur défie les traditions en se liant d’amitié avec un dragon nommé Krokmou. Flanqué de la farouche et aventureuse Astrid et de Gueulfor, le sympathique forgeron du village, Harold va devoir s’imposer dans un monde déchiré par la peur et l’incompréhension.

Ensemble, ils vont devoir se frayer un chemin fragile vers la paix, en dépassant les limites de leurs deux mondes pour mieux redéfinir les notions de chef et de héros.

Durée 2h05

Genre Aventure, fantastique, action

Réalisé par Dean Deblois

Avec Gerard Butler, Nico Parker, Mason Thames .

Esplanade Salies de Béarn 7 rue de la plage (dans le Petit Bois) Batz-sur-Mer 44740 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 23 92 36 office.tourisme@mairie-batzsurmer.fr

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English :

L’événement Cinéma plein air DRAGONS Batz-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-18 par ADT44