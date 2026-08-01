Cinéma Plein Air Ébreuil
jeudi 20 août 2026 · Ébreuil
Informations pratiques
Ébreuil
Cinéma Plein Air
Guinguette des Nières 41, rue des Nières Ébreuil Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 21:15:00
fin : 2026-08-20
Date(s) :
2026-08-20
Le Marsupilami débarque au cinéma en plein air à la Guiguette des Nières ! Histoire pour sauver son emploi, David accepte de ramener un colis d’Amérique du Sud dans lequel se trouve un bébé Marsupilami. Bar er restauration sur place. Ouvert à tous.
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Guinguette des Nières 41, rue des Nières Ébreuil 03450 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 90 70 60
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English :
The Marsupilami is coming to the open-air movie theater at La Guiguette des Nières! Story: To save his job, David agrees to bring back a package from South America containing a baby Marsupilami. Bar and food available on site. Open to everyone.
L’événement Cinéma Plein Air Ébreuil a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de tourisme Val de Sioule
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