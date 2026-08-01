Informations pratiques

Ébreuil

Cinéma Plein Air

Guinguette des Nières 41, rue des Nières Ébreuil Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 21:15:00

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-08-20

Le Marsupilami débarque au cinéma en plein air à la Guiguette des Nières ! Histoire pour sauver son emploi, David accepte de ramener un colis d’Amérique du Sud dans lequel se trouve un bébé Marsupilami. Bar er restauration sur place. Ouvert à tous.

.

Guinguette des Nières 41, rue des Nières Ébreuil 03450 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 90 70 60

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Marsupilami is coming to the open-air movie theater at La Guiguette des Nières! Story: To save his job, David agrees to bring back a package from South America containing a baby Marsupilami. Bar and food available on site. Open to everyone.

L’événement Cinéma Plein Air Ébreuil a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de tourisme Val de Sioule