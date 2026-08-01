Informations pratiques

Crocq

CINEMA PLEIN AIR Le Bon Gros Géant

Crocq Creuse

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 20:00:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

CINEMA PLEIN AIR

Le BGG , Le bon Gros Géant de Steven Spielberg

Restauration, buvette , glaces , pop-corn et panini

Ouverture 20h , diffusion 21h30

Contact 06 30 70 79 22 .

Crocq 23260 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 70 79 22

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English : CINEMA PLEIN AIR Le Bon Gros Géant

L’événement CINEMA PLEIN AIR Le Bon Gros Géant Crocq a été mis à jour le 2026-07-28 par Marche et Combraille en Aquitaine