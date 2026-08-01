AGENDA · Crocq
CINEMA PLEIN AIR Le Bon Gros Géant Crocq
samedi 15 août 2026 · Crocq
Informations pratiques
Crocq
CINEMA PLEIN AIR Le Bon Gros Géant
Crocq Creuse
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 20:00:00
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
CINEMA PLEIN AIR
Le BGG , Le bon Gros Géant de Steven Spielberg
Restauration, buvette , glaces , pop-corn et panini
Ouverture 20h , diffusion 21h30
Contact 06 30 70 79 22 .
Crocq 23260 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 70 79 22
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English : CINEMA PLEIN AIR Le Bon Gros Géant
L’événement CINEMA PLEIN AIR Le Bon Gros Géant Crocq a été mis à jour le 2026-07-28 par Marche et Combraille en Aquitaine