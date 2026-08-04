Cinéma plein air Parc de la Visitation Ornans
vendredi 21 août 2026 · Parc de la Visitation · Ornans
Informations pratiques
Ornans
Cinéma plein air
Parc de la Visitation 7 Rue Édouard Bastide Ornans Doubs
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 17:00:00
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-21 2026-08-22
Un ciné sous les étoiles, ça vous dit ?
Le cinéma en plein air est de retour à Ornans avec deux séances les 21 et 22 août au parc de la Visitation.
Au programme
> Vendredi 22 août à 21h Shrek
> Samedi 23 août à 21h Un p’tit truc en plus
Des animations sont prévues sur les deux journées dès 17h.
Entrée libre.
Buvette et petite restauration sur place.
Transats à disposition.
Repli au CAL en cas d’intempéries. .
Parc de la Visitation 7 Rue Édouard Bastide Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 62 40 38 mediatheque@ornans.fr
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English : Cinéma plein air
L’événement Cinéma plein air Ornans a été mis à jour le 2026-07-31 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON
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