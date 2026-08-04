Cinéma plein air Parc de la Visitation Ornans

vendredi 21 août 2026 · Parc de la Visitation · Ornans

Informations pratiques

Ornans

Cinéma plein air

Parc de la Visitation 7 Rue Édouard Bastide Ornans Doubs

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 17:00:00

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-21 2026-08-22

Un ciné sous les étoiles, ça vous dit ?

Le cinéma en plein air est de retour à Ornans avec deux séances les 21 et 22 août au parc de la Visitation.

Au programme

> Vendredi 22 août à 21h Shrek

> Samedi 23 août à 21h Un p’tit truc en plus

Des animations sont prévues sur les deux journées dès 17h.

Entrée libre.

Buvette et petite restauration sur place.

Transats à disposition.

Repli au CAL en cas d’intempéries. .

Parc de la Visitation 7 Rue Édouard Bastide Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 62 40 38 mediatheque@ornans.fr

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English : Cinéma plein air

L’événement Cinéma plein air Ornans a été mis à jour le 2026-07-31 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON