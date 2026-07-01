Cinéma plein air Rue Victor Hugo Saint-Vallier

Informations pratiques

Saint-Vallier

Cinéma plein air

Rue Victor Hugo Halle couverte Saint-Vallier Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 22:00:00

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

Venez profiter d’une belle soirée d’été en famille ou entre amis avec la projection gratuite du film Un p’tit truc en plus !

Installez-vous confortablement et laissez-vous emporter par cette comédie touchante et pleine d’humour qui a conquis des millions de spectateurs. .

Rue Victor Hugo Halle couverte Saint-Vallier 71230 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 67 78 20

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English : Cinéma plein air

L’événement Cinéma plein air Saint-Vallier a été mis à jour le 2026-07-10 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)