Salon de la nature Parking Anim’ma’vie Saint-Vallier
dimanche 19 juillet 2026 · Parking Anim'ma'vie · Saint-Vallier
Informations pratiques
Saint-Vallier
Salon de la nature
Parking Anim’ma’vie 7 avenue Henri Dunant Saint-Vallier Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 10:00:00
fin : 2026-07-19 21:00:00
Date(s) :
2026-07-19
Salon de la nature avec des exposants divers qui rejoint la nature et original, des vendeurs de matériel ou de production.
Inauguration a 11h avec les trompes, animation avec des jeux enfants et adultes.
Repas le midi proposé par un traiteur.
De l’animation toute la journée pour les petits et les grands.
Entrée payante.
Organisé par Anim’ma’vie et l’association Cercle main patte. .
Parking Anim’ma’vie 7 avenue Henri Dunant Saint-Vallier 71230 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 76 62 61 14 Animmavie11@gmail.com
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English : Salon de la nature
L’événement Salon de la nature Saint-Vallier a été mis à jour le 2026-07-10 par LE CREUSOT │ Creusot-Montceau Tourisme | Cat.II
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