Salon de la nature Parking Anim’ma’vie Saint-Vallier

Informations pratiques

Saint-Vallier

Salon de la nature

Parking Anim’ma’vie 7 avenue Henri Dunant Saint-Vallier Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 10:00:00

fin : 2026-07-19 21:00:00

Date(s) :

2026-07-19

Salon de la nature avec des exposants divers qui rejoint la nature et original, des vendeurs de matériel ou de production.

Inauguration a 11h avec les trompes, animation avec des jeux enfants et adultes.

Repas le midi proposé par un traiteur.

De l’animation toute la journée pour les petits et les grands.

Entrée payante.

Organisé par Anim’ma’vie et l’association Cercle main patte. .

Parking Anim’ma’vie 7 avenue Henri Dunant Saint-Vallier 71230 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 76 62 61 14 Animmavie11@gmail.com

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English : Salon de la nature

L’événement Salon de la nature Saint-Vallier a été mis à jour le 2026-07-10 par LE CREUSOT │ Creusot-Montceau Tourisme | Cat.II