Les hommes préfèrent les blondes Les dimanches de l’été Ciné Galaure Saint-Vallier
dimanche 19 juillet 2026 · Ciné Galaure · Saint-Vallier
Informations pratiques
Saint-Vallier
Les hommes préfèrent les blondes Les dimanches de l’été
Ciné Galaure 2 rue des Malles Saint-Vallier Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 20:15:00
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-19
Les dimanches de juillet, venez (re)découvrir les classiques de notre sélection estivale. Horaire provisoire.
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Ciné Galaure 2 rue des Malles Saint-Vallier 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 23 07 26 mediation@cinegalaure.fr
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English :
On Sundays in July, come and (re)discover the classics from our summer selection. Tentative schedule.
L’événement Les hommes préfèrent les blondes Les dimanches de l’été Saint-Vallier a été mis à jour le 2026-06-01 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche
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