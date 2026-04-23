Saint-Vallier

Spectacle Théâtre Duo là

Place du Champ de Mars Saint-Vallier Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 17:00:00

fin : 2026-08-16 17:50:00

Date(s) :

2026-08-16

Deux personnages drôles et attachants. Juste là. Poreux, fragiles, en écho du monde.

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Place du Champ de Mars Saint-Vallier 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 67 56 05 communication@quelquesparts.fr

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English :

Two funny, endearing characters. Right there. Porous, fragile, echoing the world.

L’événement Spectacle Théâtre Duo là Saint-Vallier a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche