Dans les coulisses de l’industrie Erion Erion Saint-Vallier
mercredi 19 août 2026 · Erion · Saint-Vallier
Informations pratiques
Saint-Vallier
Dans les coulisses de l’industrie Erion
Erion 2 rue des Chavannes Saint-Vallier Saône-et-Loire
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 10:00:00
fin : 2026-10-21
Date(s) :
2026-08-19 2026-10-21 2026-12-09
Erion France SAS est une PME de 53 salariés implantée à Montceau-les-Mines depuis 2019.
L’entreprise réalise diverses prestations de maintenance de matériel roulant ou de composants ferroviaires.
Elle dispose également de plusieurs autres implantations pour être au plus proche des trafics de ses clients afin d’intervenir dans les 24h partout en France, Luxembourg, Belgique et Allemagne.
Vous serez accueilli(e) et guidé(e) sur place par un salarié de l’entreprise.
Durée 45 min.
Consignes à respecter
– inaccessibilité aux personnes à mobilité réduite
– visite ouverte aux personnes âgées de 10 ans minimum
– les visiteurs de moins de 16 ans devront être accompagnés d’un adulte identifié à l’accueil du groupe
– animaux non admis.
Tout visiteur ne respectant pas ces consignes pourra se voir refuser l’accès.
Toute réservation est ferme et définitive et ne pourra faire l’objet d’un remboursement ou d’une modification. .
Erion 2 rue des Chavannes Saint-Vallier 71230 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 55 02 46 bienvenue@creusotmontceautourisme.fr
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English : Dans les coulisses de l’industrie Erion
L’événement Dans les coulisses de l’industrie Erion Saint-Vallier a été mis à jour le 2026-06-30 par LE CREUSOT │ Creusot-Montceau Tourisme | Cat.II
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