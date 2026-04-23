Saint-Vallier

Spectacle de cirque et théâtre

Place du Champ de Mars Saint-Vallier Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 18:30:00

fin : 2026-08-16 17:05:00

Date(s) :

2026-08-16

Deux clowns cosmiques s’apprêtent à décoller. Autour de leur astrolabe de fortune, ils chatouillent nos vieux rêves d’astronautes et d’apesanteur.

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Place du Champ de Mars Saint-Vallier 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 67 56 05 communication@quelquesparts.fr

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English :

Two cosmic clowns are about to take off. Around their makeshift astrolabe, they tickle our old dreams of astronauts and weightlessness.

L’événement Spectacle de cirque et théâtre Saint-Vallier a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche