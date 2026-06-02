Ariol prend l’avion (et autres têtes en l’air) Ciné Matin ! Ciné Galaure Saint-Vallier
mercredi 19 août 2026 · Ciné Galaure · Saint-Vallier
Informations pratiques
Saint-Vallier
Ariol prend l’avion (et autres têtes en l’air) Ciné Matin !
Ciné Galaure 2 rue des Malles Saint-Vallier Drôme
Tarif : 4 – 4 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 10:00:00
fin : 2026-08-19
Date(s) :
2026-08-19
C’est les vacances, vite ! Direction le cinéma ! Les mercredis de juillet et août, retrouvez des films pour les enfants suivis de leur fameux ateliers créatifs !
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Ciné Galaure 2 rue des Malles Saint-Vallier 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 23 07 26 mediation@cinegalaure.fr
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English :
It’s vacation time! Head for the cinema! On Wednesdays in July and August, enjoy films for kids, followed by their famous creative workshops!
L’événement Ariol prend l’avion (et autres têtes en l’air) Ciné Matin ! Saint-Vallier a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche
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