Entre ciel et terre Ciné Matin ! Ciné Galaure Saint-Vallier

Informations pratiques

Saint-Vallier

Entre ciel et terre Ciné Matin !

Ciné Galaure 2 rue des Malles Saint-Vallier Drôme

Tarif : 4 – 4 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 10:00:00

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-08-12

C’est les vacances, vite ! Direction le cinéma ! Les mercredis de juillet et août, retrouvez des films pour les enfants suivis de leur fameux ateliers créatifs !

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Ciné Galaure 2 rue des Malles Saint-Vallier 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 23 07 26 mediation@cinegalaure.fr

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English :

It’s vacation time! Head for the cinema! On Wednesdays in July and August, enjoy films for kids, followed by their famous creative workshops!

L’événement Entre ciel et terre Ciné Matin ! Saint-Vallier a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche