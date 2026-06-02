Entre ciel et terre Ciné Matin ! Ciné Galaure Saint-Vallier
mercredi 12 août 2026 · Ciné Galaure · Saint-Vallier
Informations pratiques
Saint-Vallier
Entre ciel et terre Ciné Matin !
Ciné Galaure 2 rue des Malles Saint-Vallier Drôme
Tarif : 4 – 4 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 10:00:00
fin : 2026-08-12
Date(s) :
2026-08-12
C’est les vacances, vite ! Direction le cinéma ! Les mercredis de juillet et août, retrouvez des films pour les enfants suivis de leur fameux ateliers créatifs !
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Ciné Galaure 2 rue des Malles Saint-Vallier 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 23 07 26 mediation@cinegalaure.fr
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English :
It’s vacation time! Head for the cinema! On Wednesdays in July and August, enjoy films for kids, followed by their famous creative workshops!
L’événement Entre ciel et terre Ciné Matin ! Saint-Vallier a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche
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