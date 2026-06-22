Ciné plein-air Sauvages Ecole Gisèle Halimi Saint-Vallier
Ciné plein-air Sauvages Ecole Gisèle Halimi Saint-Vallier jeudi 13 août 2026.
Saint-Vallier
Ciné plein-air Sauvages
Ecole Gisèle Halimi 3 rue honoré de Balzac Saint-Vallier Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 21:30:00
fin : 2026-08-13 23:30:00
Date(s) :
2026-08-13
Projection du film d’animation Sauvages proposée par la communauté de communes Porte de DrômArdèche en partenariat avec le ciné Galaure.
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Ecole Gisèle Halimi 3 rue honoré de Balzac Saint-Vallier 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 23 45 65 contact@portededromardeche.fr
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English :
Screening of the animated film Sauvages, presented by the Porte de Drôme-Ardèche Community of Municipalities in partnership with the Galaure Cinema.
L’événement Ciné plein-air Sauvages Saint-Vallier a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche
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