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Ciné plein-air Sauvages Ecole Gisèle Halimi Saint-Vallier

Ciné plein-air Sauvages Ecole Gisèle Halimi Saint-Vallier jeudi 13 août 2026.

Lieu
Ecole Gisèle Halimi
Adresse
3 rue honoré de Balzac
Ville
26240 Saint-Vallier
Département
Drôme
Début
jeudi 13 août 2026
Fin
vendredi 14 août 2026
Heure de début
21:30:00
Tarif

Saint-Vallier

Ciné plein-air Sauvages

Ecole Gisèle Halimi 3 rue honoré de Balzac Saint-Vallier Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 21:30:00
fin : 2026-08-13 23:30:00

Date(s) :
2026-08-13

Projection du film d’animation Sauvages proposée par la communauté de communes Porte de DrômArdèche en partenariat avec le ciné Galaure.
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Ecole Gisèle Halimi 3 rue honoré de Balzac Saint-Vallier 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 23 45 65  contact@portededromardeche.fr

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English :

Screening of the animated film Sauvages, presented by the Porte de Drôme-Ardèche Community of Municipalities in partnership with the Galaure Cinema.

L’événement Ciné plein-air Sauvages Saint-Vallier a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche

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