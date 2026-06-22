Saint-Vallier

Vogue

Place du Champ de Mars Saint-Vallier Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-24

fin : 2026-07-27

Date(s) :

2026-07-24

La traditionnelle vogue de Saint-Vallier fait son grand retour le dernier week-end de juillet. Auto-tamponneuses, barbes à papa, manèges à sensations et nombreuses animations attendront petits et grands dans une ambiance festive et conviviale.

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Place du Champ de Mars Saint-Vallier 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 23 07 66 accueil@saintvallier.fr

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English :

The traditional Saint-Vallier fair is making a big comeback on the last weekend of July. Bumper cars, old-fashioned carnival rides, thrill rides, and plenty of entertainment await visitors of all ages in a festive and friendly atmosphere.

L’événement Vogue Saint-Vallier a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche