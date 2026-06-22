Vogue Saint-Vallier
Vogue Saint-Vallier vendredi 24 juillet 2026.
Saint-Vallier
Vogue
Place du Champ de Mars Saint-Vallier Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-24
fin : 2026-07-27
Date(s) :
2026-07-24
La traditionnelle vogue de Saint-Vallier fait son grand retour le dernier week-end de juillet. Auto-tamponneuses, barbes à papa, manèges à sensations et nombreuses animations attendront petits et grands dans une ambiance festive et conviviale.
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Place du Champ de Mars Saint-Vallier 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 23 07 66 accueil@saintvallier.fr
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English :
The traditional Saint-Vallier fair is making a big comeback on the last weekend of July. Bumper cars, old-fashioned carnival rides, thrill rides, and plenty of entertainment await visitors of all ages in a festive and friendly atmosphere.
L’événement Vogue Saint-Vallier a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche
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