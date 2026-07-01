St-Vallier: son patrimoine et ses vins (Visite + dégustation) Saint-Vallier
mercredi 22 juillet 2026 · Saint-Vallier
Informations pratiques
Saint-Vallier
St-Vallier: son patrimoine et ses vins (Visite + dégustation)
Place du Champs de Mars Saint-Vallier Drôme
Tarif : 9 – 9 – 9 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 09:00:00
fin : 2026-08-12 11:30:00
Date(s) :
2026-07-22 2026-08-12 2026-09-02
La ville de Saint-Vallier vous réserve bien des surprises. Visite commentée de la ville natale de Diane de Poitiers l’église, le théâtre, le musée ou encore la plus petite maison de France et dégustation des Vins de Saint-Vallier en fin de parcours.
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Place du Champs de Mars Saint-Vallier 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 23 45 33 porte@dromardeche.fr
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English :
The town of Saint-Vallier is full of surprises. Take a guided tour of Diane de Poitiers’ birthplace, including the church, theater, museum and the smallest house in France, and enjoy a tasting of Saint-Vallier wines at the end of the tour.
L’événement St-Vallier: son patrimoine et ses vins (Visite + dégustation) Saint-Vallier a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche
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