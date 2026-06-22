Cinéma plein air rue du moulin Toulon-sur-Arroux

Toulon-sur-Arroux

Cinéma plein air

rue du moulin Moulin des roches Toulon-sur-Arroux Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 20:00:00

fin : 2026-07-18 23:30:00

Date(s) :

2026-07-18

Après Super Mario Bros, , l’adaptation cinématographique du célèbre jeu vidéo, voici un nouveau chapitre emmenant Mario Plombier américo italien dans de nouvelles aventures .

A peine installés au Royaume Champignon, un mystérieux appel à l’aide va pousser Mario et Luigi à reprendre du service et plonger dans les zones d’ombre du passé de la princesse Peach. Une mission qui va propulser nos héros et leurs nouvelles constellations d’amis, très loin chez eux , à travers un périple intergalactique, à la découverte de nouveaux mondes où se forgeront des alliances pour le moins inattendues.

Film d’animation coloré et punchy pour toute la famille .

rue du moulin Moulin des roches Toulon-sur-Arroux 71320 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 09 05 50 72 i.delvaux@orange.fr

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English : Cinéma plein air

L’événement Cinéma plein air Toulon-sur-Arroux a été mis à jour le 2026-06-22 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)