Informations pratiques

Sète

CINÉMA | POUR ACCORDÉON ET ORCHESTRE À CORDES | PASCAL CONTET ORCHESTRE DE CHAMBRE DE TOULOUSE

Avenue Victor Hugo Sète Hérault

Tarif : 8 – 8 – 27 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-28

fin : 2027-02-28

Date(s) :

2027-02-28

Virtuose du piano à bretelles, Pascal Contet se laisse porter par les cordes soyeuses de l’Orchestre de Chambre de Toulouse pour dérouler une sélection de musiques de film, d’Astor Piazzolla à Yann Tiersen, de Carlos Gardel à Éric Demaison ou François de Roubaix. Quand l’accordéon fait son cinéma !

En savoir plus www.tmsete.com .

Avenue Victor Hugo Sète 34200 Hérault Occitanie

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English :

L’événement CINÉMA | POUR ACCORDÉON ET ORCHESTRE À CORDES | PASCAL CONTET ORCHESTRE DE CHAMBRE DE TOULOUSE Sète a été mis à jour le 2026-06-26 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau