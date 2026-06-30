CINÉMA | POUR ACCORDÉON ET ORCHESTRE À CORDES | PASCAL CONTET ORCHESTRE DE CHAMBRE DE TOULOUSE Sète
dimanche 28 février 2027 · Sète
Informations pratiques
Sète
CINÉMA | POUR ACCORDÉON ET ORCHESTRE À CORDES | PASCAL CONTET ORCHESTRE DE CHAMBRE DE TOULOUSE
Avenue Victor Hugo Sète Hérault
Tarif : 8 – 8 – 27 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-28
fin : 2027-02-28
Date(s) :
2027-02-28
Virtuose du piano à bretelles, Pascal Contet se laisse porter par les cordes soyeuses de l’Orchestre de Chambre de Toulouse pour dérouler une sélection de musiques de film, d’Astor Piazzolla à Yann Tiersen, de Carlos Gardel à Éric Demaison ou François de Roubaix. Quand l’accordéon fait son cinéma !
En savoir plus www.tmsete.com .
Avenue Victor Hugo Sète 34200 Hérault Occitanie
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English :
L’événement CINÉMA | POUR ACCORDÉON ET ORCHESTRE À CORDES | PASCAL CONTET ORCHESTRE DE CHAMBRE DE TOULOUSE Sète a été mis à jour le 2026-06-26 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau
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