Cinéma Romería Bischwiller
Cinéma Romería Bischwiller mardi 5 mai 2026.
Bischwiller
Cinéma Romería
31 rue de Vire Bischwiller Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-05-05 20:00:00
fin : 2026-05-05 22:00:00
Date(s) :
2026-05-05
Afin d’obtenir un document d’état civil pour ses études supérieures, Marina, adoptée depuis l’enfance, doit renouer avec une partie de sa véritable famille. Guidée par le journal intime de sa mère qui ne l’a jamais quittée, elle se rend sur la côte atlantique et rencontre tout un pan de sa famille paternelle qu’elle ne connait pas. L’arrivée de Marina va faire ressurgir le passé. En ravivant le souvenir de ses parents, elle va découvrir les secrets de cette famille, les non-dits et les hontes…
En compétition au dernier Festival de Cannes, cette œuvre intime et autobiographique est portée par la grâce de Llúcia Garcia dans son premier rôle au cinéma. .
31 rue de Vire Bischwiller 67240 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 53 75 00 billetterie@mac-bischwiller.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Cinéma Romería Bischwiller a été mis à jour le 2026-04-16 par Maison de la Culture de Bischwiller
À voir aussi à Bischwiller (Bas-Rhin)
- Sam le pompier – nouvelle caserne, grandes aventures !, Centre culturel Claude Vigée, Bischwiller 22 avril 2026
- Goat – rêver plus haut, Centre culturel Claude Vigée, Bischwiller 22 avril 2026
- En première ligne, Centre culturel Claude Vigée, Bischwiller 22 avril 2026
- E Friehjohr fer unseri Sproch Bischwiller 24 avril 2026
- Marché aux plantes Bischwiller 26 avril 2026