Bischwiller

Cinéma Romería

31 rue de Vire Bischwiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-05-05 20:00:00

fin : 2026-05-05 22:00:00

Date(s) :

2026-05-05

Afin d’obtenir un document d’état civil pour ses études supérieures, Marina, adoptée depuis l’enfance, doit renouer avec une partie de sa véritable famille. Guidée par le journal intime de sa mère qui ne l’a jamais quittée, elle se rend sur la côte atlantique et rencontre tout un pan de sa famille paternelle qu’elle ne connait pas. L’arrivée de Marina va faire ressurgir le passé. En ravivant le souvenir de ses parents, elle va découvrir les secrets de cette famille, les non-dits et les hontes…

En compétition au dernier Festival de Cannes, cette œuvre intime et autobiographique est portée par la grâce de Llúcia Garcia dans son premier rôle au cinéma. .

31 rue de Vire Bischwiller 67240 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 53 75 00 billetterie@mac-bischwiller.fr

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L’événement Cinéma Romería Bischwiller a été mis à jour le 2026-04-16 par Maison de la Culture de Bischwiller