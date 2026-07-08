Cinéma Sauvages , L’ourse et l’oiseau , Ulysse et Michael Argences en Aubrac Sainte-Geneviève-sur-Argence Argences en Aubrac

Informations pratiques

Argences en Aubrac

Cinéma Sauvages , L’ourse et l’oiseau , Ulysse et Michael Argences en Aubrac

Sainte-Geneviève-sur-Argence Centre culturel, place du Cambon Argences en Aubrac Aveyron

Tarif : – – EUR

2.5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-07-08

fin : 2026-07-08

Date(s) :

2026-07-08

Venez assister aux séances cinéma organisées par l’association Mondes et Multitudes, au centre culturel de Sainte-Geneviève-sur-Argence.

14h Sauvages (1h27), dès 6ans,

16h L’ourse et l’oiseau (26min), dès 3 ans,

18h Ulysse (1h37),

20h30 Michael (2h07),

6€ la séance, séance de 16h à 2,50€ pour les enfants. 2.5 .

Sainte-Geneviève-sur-Argence Centre culturel, place du Cambon Argences en Aubrac 12210 Aveyron Occitanie +33 7 82 62 98 63 mondesetmultitudes@gmail.com

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English :

Come along to the film screenings organized by the Mondes et Multitudes association, at the Sainte-Geneviève-sur-Argence cultural center.

L’événement Cinéma Sauvages , L’ourse et l’oiseau , Ulysse et Michael Argences en Aubrac Argences en Aubrac a été mis à jour le 2026-06-30 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)