Cinéma soirée horreur Place José Bès Casteljaloux
Cinéma soirée horreur Place José Bès Casteljaloux vendredi 19 juin 2026.
Casteljaloux
Cinéma soirée horreur
Place José Bès Cinéma l’Odyssée Casteljaloux Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 21:00:00
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
Colony , film interdit aux 12 ans.
Quiz après le film .
Place José Bès Cinéma l’Odyssée Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 64 91 30 cine2000.lodyssee@orange.fr
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English : Cinéma soirée horreur
L’événement Cinéma soirée horreur Casteljaloux a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Coteaux et Landes de Gascogne
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