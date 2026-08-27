Cinéma Soudain Lauterbourg
samedi 3 octobre 2026 · Lauterbourg
Informations pratiques
Lauterbourg
Cinéma Soudain
4 Allée des Cygnes Lauterbourg Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-10-03 20:00:00
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-10-03
Marie-Lou tente d’ instaurer une philosophie de soins innovante basée sur l’écoute et la dignité des résidents, malgré la réticence d’une partie de ses équipes. Sa rencontre avec Mari, va bouleverser sa trajectoire. Les deux femmes engagent ensemble un combat pour “rendre possible l’impossible”.
Drame de Ryusuke Hamaguchi et Léa Le Dimna avec Virginie Efira, Tao Okamoto, Kodai Kurosaki…
Directrice d’un établissement pour personnes âgées, Marie-Lou tente d’y instaurer une philosophie de soins innovante basée sur l’écoute et la dignité des résidents, malgré la réticence d’une partie de ses équipes. Sa rencontre avec Mari, une metteuse en scène japonaise qui se bat contre un cancer, va bouleverser sa trajectoire. En nouant une amitié profonde, les deux femmes engagent ensemble un combat pour “rendre possible l’impossible”. .
4 Allée des Cygnes Lauterbourg 67630 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 94 80 28 club.cinema.lauterbourg@gmail.com
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English :
Marie-Lou is trying to establish an innovative care philosophy based on listening to residents and respecting their dignity, despite the reluctance of some of her staff. Her encounter with Mari will completely change the course of her life. Together, the two women embark on a journey to “make the impossible possible.”
L’événement Cinéma Soudain Lauterbourg a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de tourisme du pays de Seltz-Lauterbourg
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