Cinéma Soulèvements Espace Animation Les Houches

Les Houches

Cinéma Soulèvements

Espace Animation 27 pl de la Mairie Les Houches Haute-Savoie

Tarif : 3.5 – 3.5 – 3.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 20:30:00

fin : 2026-04-22

Date(s) :

2026-04-22

Soulèvements de Thomas Lacoste -France 2026- Durée 1h45 -Label Les Découvertes de Cinébus

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Espace Animation 27 pl de la Mairie Les Houches 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 55 50 62 info@cinegrandsoir.fr

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English :

Soulèvements by Thomas Lacoste -France 2026- Running time 1h45 -Label: Les Découvertes de Cinébus

L’événement Cinéma Soulèvements Les Houches a été mis à jour le 2026-02-27 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc