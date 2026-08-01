Informations pratiques

Bouzigues

CINEMA SOUS LES ETOILES

Place du Belvédère Bouzigues Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-08-12

Le 12 aout, à 22h00, sera projeté le film Un petit truc en plus sur la place du Belvédère face à l’étang de Thau.

Le 12 aout, à 22h00, sera projeté le film Un petit truc en plus sur la place du Belvédère face à l’étang de Thau.

Dès 20h00, vous pourrez vous restaurez sur place grâce à la présence de commerçants locaux et la mise à disposition de chaises et tables.

Attention à 20h25 aura lieu une éclipse solaire, munissez-vous de lunettes de protection. .

Place du Belvédère Bouzigues 34140 Hérault Occitanie +33 046778301

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English : CINEMA SOUS LES ETOILES

On August 12, at 10:00 p.m., the film Un petit truc en plus will be screened on the Place du Belvédère, facing the Thau Lagoon.

L’événement CINEMA SOUS LES ETOILES Bouzigues a été mis à jour le 2026-07-30 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau