CINEMA SOUS LES ETOILES Bouzigues
mercredi 12 août 2026 · Bouzigues
Informations pratiques
Bouzigues
CINEMA SOUS LES ETOILES
Place du Belvédère Bouzigues Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12
fin : 2026-08-12
Date(s) :
2026-08-12
Le 12 aout, à 22h00, sera projeté le film Un petit truc en plus sur la place du Belvédère face à l’étang de Thau.
Le 12 aout, à 22h00, sera projeté le film Un petit truc en plus sur la place du Belvédère face à l’étang de Thau.
Dès 20h00, vous pourrez vous restaurez sur place grâce à la présence de commerçants locaux et la mise à disposition de chaises et tables.
Attention à 20h25 aura lieu une éclipse solaire, munissez-vous de lunettes de protection. .
Place du Belvédère Bouzigues 34140 Hérault Occitanie +33 046778301
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English : CINEMA SOUS LES ETOILES
On August 12, at 10:00 p.m., the film Un petit truc en plus will be screened on the Place du Belvédère, facing the Thau Lagoon.
L’événement CINEMA SOUS LES ETOILES Bouzigues a été mis à jour le 2026-07-30 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau
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