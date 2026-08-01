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CINEMA SOUS LES ETOILES Bouzigues

mercredi 12 août 2026 · Bouzigues

Informations pratiques

Début
mercredi 12 août 2026
Fin
mercredi 12 août 2026
Adresse
Place du Belvédère
Ville
34140 Bouzigues
Département
Hérault
Tarif

Bouzigues

CINEMA SOUS LES ETOILES

Place du Belvédère Bouzigues Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12
fin : 2026-08-12

Date(s) :
2026-08-12

Le 12 aout, à 22h00, sera projeté le film Un petit truc en plus sur la place du Belvédère face à l’étang de Thau.
Le 12 aout, à 22h00, sera projeté le film Un petit truc en plus sur la place du Belvédère face à l’étang de Thau.
Dès 20h00, vous pourrez vous restaurez sur place grâce à la présence de commerçants locaux et la mise à disposition de chaises et tables.

Attention à 20h25 aura lieu une éclipse solaire, munissez-vous de lunettes de protection.   .

Place du Belvédère Bouzigues 34140 Hérault Occitanie +33 046778301 

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English : CINEMA SOUS LES ETOILES

On August 12, at 10:00 p.m., the film Un petit truc en plus will be screened on the Place du Belvédère, facing the Thau Lagoon.

L’événement CINEMA SOUS LES ETOILES Bouzigues a été mis à jour le 2026-07-30 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau

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