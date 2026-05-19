Cinéma Stars Wars The Mandalorian and Grogu Saint-Affrique
Cinéma Stars Wars The Mandalorian and Grogu Saint-Affrique mercredi 3 juin 2026.
Saint-Affrique
Cinéma Stars Wars The Mandalorian and Grogu
1 Boulevard Carnot Saint-Affrique Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-06-03
fin : 2026-06-05
Date(s) :
2026-06-03 2026-06-04 2026-06-05 2026-06-06 2026-06-07 2026-06-08 2026-06-09
La chute du maléfique Empire Galactique a précipité la dispersion des seigneurs de guerre impériaux à travers la galaxie…
Pour protéger tout ce pour quoi la Rébellion s’est battue, la jeune Nouvelle République décide de faire appel au légendaire chasseur de primes mandalorien Din Djarin et son jeune apprenti Grogu…
20 mai 2026 en salle | 2h 12min | Action, Aventure, Fantastique, Science Fiction
De Jon Favreau| Par Jon Favreau, Dave Filoni
Avec Pedro Pascal, Sigourney Weaver, Jeremy Allen White .
1 Boulevard Carnot Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 02 10 essa12@orange.fr
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English :
The fall of the evil Galactic Empire precipitated the dispersal of Imperial warlords across the galaxy?
L’événement Cinéma Stars Wars The Mandalorian and Grogu Saint-Affrique a été mis à jour le 2026-05-19 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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