Cinéma Steamboat Bill, Jr., Pierre Boespflug Trio L’Arsenal Jean-Marie Rausch Metz

Metz

Cinéma Steamboat Bill, Jr., Pierre Boespflug Trio

L’Arsenal Jean-Marie Rausch 3 Avenue Ney Metz Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-11-04 20:00:00

fin : 2026-11-04

Date(s) :

2026-11-04

Steamboat Bill, Jr., réalisé en 1928, est le dernier chef-d’œuvre de l’âge d’or de Buster Keaton, juste avant son alliance avec les grands studios hollywoodiens.

Une aventure où le génie du muet, engagé sur un bateau à vapeur voguant sur le Mississippi, sera confronté aux caprices des machines, à la fureur des éléments, tout en poursuivant l’amour. Il fallait toute l’inventivité du trio mené par le pianiste et compositeur Pierre Boespflug, amoureux de jazz et de musiques improvisées (avec le trio Ark et le Couleur.S sextet notamment) pour réinventer la musique de ce film plein de folie, de grâce et de poésie.Adultes

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L’Arsenal Jean-Marie Rausch 3 Avenue Ney Metz 57000 Moselle Grand Est +33 3 87 74 16 16

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English :

*Steamboat Bill, Jr.*, released in 1928, is the final masterpiece of Buster Keaton’s Golden Age, just before he signed with the major Hollywood studios.

An adventure in which the silent film genius, working on a steamboat sailing down the Mississippi, faces the whims of machinery and the fury of the elements, all while pursuing love. It took all the inventiveness of the trio led by pianist and composer Pierre Boespflug—a lover of jazz and improvised music (notably with the Ark Trio and the Couleur.S Sextet) to reinvent the music for this film brimming with madness, grace, and poetry.

L’événement Cinéma Steamboat Bill, Jr., Pierre Boespflug Trio Metz a été mis à jour le 2026-06-23 par AGENCE INSPIRE METZ