Bischwiller

Cinéma Super Mario Galaxy le film

31 rue de Vire Bischwiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-05-06 15:00:00

fin : 2026-05-06 16:40:00

Date(s) :

2026-05-06

À peine installés au Royaume Champignon, un mystérieux appel à l’aide va pousser Mario et Luigi à reprendre du service et plonger dans les zones d’ombre du passé de la princesse Peach. Une mission qui va propulser nos héros et leur nouvelle constellation d’amis, très loin de chez eux, à travers un périple intergalactique, à la découverte de nouveaux mondes où se forgeront des alliances pour le moins inattendues.

Après Super Mario Bros, le studio Illumination repousse encore les frontières de l’univers du plus célèbre des plombiers avec une aventure haute en couleurs et en rebondissements !

Réalisé par Aaron Horvath, Michael Jelenic .

31 rue de Vire Bischwiller 67240 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 53 75 00 billetterie@mac-bischwiller.fr

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English :

L’événement Cinéma Super Mario Galaxy le film Bischwiller a été mis à jour le 2026-04-16 par Maison de la Culture de Bischwiller