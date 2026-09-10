Cinéma sur un savoir-faire ancien, Cinéma de L’Isle-en-Dodon, L’Isle-en-Dodon

Informations pratiques

Cinéma sur un savoir-faire ancien Samedi 19 septembre, 17h00 Cinéma de L’Isle-en-Dodon Haute-Garonne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

L’association Culture et Cinéma vous propose de découvrir un film documentaire de Michel Saint-Raymond consacré à une pratique ancienne bien connue des populations rurales : le battage à l’ancienne.

L’occasion de redécouvrir un savoir-faire traditionnel et de le transmettre aux plus jeunes.

Cinéma de L’Isle-en-Dodon 23 Bd des Martyrs de Meilhan 31230 L’Isle-en-Dodon L’Isle-en-Dodon 31230 Haute-Garonne Occitanie 0687457816 https://lislot.fr/cinema/?PagePrincipale La salle des fêtes accueille deux séances de cinéma par semaine, avec une programmation variée, notamment des films d’art et d’essai et des séances thématiques organisées en partenariat avec différents acteurs locaux.

De mi-juillet à mi-août, le Festival du cinéma dans les coteaux vient également enrichir cette programmation.

L’association Culture et Cinéma vous propose un film documentaire de Michel Saint-Raymond sur une pratique ancienne bien connu des populations à la campagne, le battage à l’ancienne. Un savoir-faire…

©OTI