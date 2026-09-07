Lectures à voix haute, Médiathèque de L’Isle-en-Dodon, L’Isle-en-Dodon

Informations pratiques

Lectures à voix haute Vendredi 18 septembre, 18h00 Médiathèque de L’Isle-en-Dodon Haute-Garonne

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T18:00:00+02:00 – 2026-09-18T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-18T18:00:00+02:00 – 2026-09-18T19:00:00+02:00

Lectures à voix haute et découverte du patrimoine

Le groupe « Livres en voix » de la médiathèque lira des extraits de Chère enfance, ouvrage de Louis Carsalade, auteur islois, dans lequel il raconte ses souvenirs d’enfant dans les années 1930. Les lectures seront ponctuées de courts intermèdes musicaux au clavier.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, Bénédicte vous proposera également une sélection de livres en lien avec les différentes thématiques de l’événement.

Dans le cadre de l’opération « Levez les yeux ! », un jeu en autonomie sera accessible seul, en famille ou entre amis. Le principe : lever les yeux, observer les éléments qui attirent votre attention et tenter de retrouver les explications correspondantes.

Un support papier sera disponible à la médiathèque et à l’office de tourisme. Une affiche sera également installée sous la halle et pourra être photographiée par les participants ne souhaitant pas utiliser le support papier.

Jeu disponible tout au long du week-end.

Médiathèque de L’Isle-en-Dodon Rue Nastrade,1230 L’Isle-en-Dodon L’Isle-en-Dodon 31230 Haute-Garonne Occitanie 05 61 95 31 38 https://www.lisleendodon.com/reglement-interieur/ https://www.facebook.com/search/top?q=m%C3%A9diath%C3%A8que%20de%20l%27isle-en-dodon Médiathèque de L’Isle-en-Dodon, lieu de découvertes, de rencontres et d’échanges. Elle favorise l’accès à la culture pour tous en proposant différents types de médias et services pour, s’informer, se documenter, se divertir, s’ouvrir au monde… parking à proximité

Le groupe « Livres en voix » de la médiathèque lira à voix haute des extraits du livre « Chère enfance » de Louis Carsalade, auteur l’Islois, dans lequel il raconte ses souvenirs d’enfant dans les années…

© Bénédicte Choulet, médiathèque l’isle en dodon