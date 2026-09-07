Jeu de piste, Office de tourisme L’isle-en-Dodon, L’Isle-en-Dodon

Informations pratiques

Jeu de piste 18 et 19 septembre Office de tourisme L’isle-en-Dodon Haute-Garonne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Retrouvez à l’office de tourisme et à la médiathèque le jeu de piste « Levez les yeux » et partez à la découverte du patrimoine et de la ville sous un autre angle.

Office de tourisme L’isle-en-Dodon 36 Bd des Martyrs de Meilhan 31230 L’Isle-en-Dodon L’Isle-en-Dodon 31230 Haute-Garonne Occitanie 0561947761 https://destination-commingespyrenees.com/ Profitez de l’espace d’accueil touristique et découvrez « Les Explorateurs du Temps », un jeu en réalité virtuelle qui vous invite à vivre une expérience immersive. Prolongez votre visite à la boutique, où vous trouverez une sélection de produits locaux.

Retrouvez à l’office de tourisme et à la médiathèque le jeu de piste « Levez les yeux » et découvrez le patrimoine et la ville sous un autre angle.

©OTI