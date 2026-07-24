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AGENDA · Coulonges-sur-l'Autize

Cinéma Tombé du ciel Place de la Liberté Coulonges-sur-l’Autize

mercredi 7 octobre 2026 · Place de la Liberté · Coulonges-sur-l'Autize

Cinéma Tombé du ciel Place de la Liberté Coulonges-sur-l’Autize

Informations pratiques

Début
mercredi 7 octobre 2026
Fin
mercredi 7 octobre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Place de la Liberté
Adresse
Espace Colonica
Ville
79160 Coulonges-sur-l'Autize
Département
Deux-Sèvres
Tarif
6.5 Tarif de base plein tarif

Coulonges-sur-l’Autize

Cinéma Tombé du ciel

Place de la Liberté Espace Colonica Coulonges-sur-l’Autize Deux-Sèvres

Tarif : – – 6.5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-07 20:30:00
fin : 2026-10-07

Date(s) :
2026-10-07

Séance cinéma.
Organisé par le comité des fêtes de Coulonges/L’Autize.
Ouverture de la billetterie 30 min avant.   .

Place de la Liberté Espace Colonica Coulonges-sur-l’Autize 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine  

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English : Cinéma Tombé du ciel

L’événement Cinéma Tombé du ciel Coulonges-sur-l’Autize a été mis à jour le 2026-07-24 par CC Val de Gâtine

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