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Cinéma Tombé du ciel Saint-Germain-les-Belles

samedi 31 octobre 2026 · Saint-Germain-les-Belles

Cinéma Tombé du ciel Saint-Germain-les-Belles

Informations pratiques

Début
samedi 31 octobre 2026
Fin
samedi 31 octobre 2026
Heure de début
20:30:00
Adresse
Salle des fêtes
Ville
87380 Saint-Germain-les-Belles
Département
Haute-Vienne
Tarif
5.5 5.5 Tarif de base plein tarif

Saint-Germain-les-Belles

Cinéma Tombé du ciel

Salle des fêtes Saint-Germain-les-Belles Haute-Vienne

Tarif : 5.5 – 5.5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-31 20:30:00
fin : 2026-10-31

Date(s) :
2026-10-31

La municipalité et Ciné Plus Limousin vous propose le film Tombé du ciel
à la salle des fêtes.   .

Salle des fêtes Saint-Germain-les-Belles 87380 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 71 80 09 

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English : Cinéma Tombé du ciel

L’événement Cinéma Tombé du ciel Saint-Germain-les-Belles a été mis à jour le 2026-07-09 par OT Briance Sud Haute-Vienne

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