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AGENDA · Lauterbourg

Cinéma Toy Story 5 Lauterbourg

samedi 17 octobre 2026 · Lauterbourg

Informations pratiques

Début
samedi 17 octobre 2026
Fin
samedi 17 octobre 2026
Heure de début
17:00:00
Adresse
4 Allée des Cygnes
Ville
67630 Lauterbourg
Département
Bas-Rhin
Tarif

Lauterbourg

Cinéma Toy Story 5

4 Allée des Cygnes Lauterbourg Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-10-17 17:00:00
fin : 2026-10-17

Date(s) :
2026-10-17

Film d’aventure à partir de 6 ans.
Buzz, Woody, Jessie et le reste de la bande verront leur travail remis en question lorsqu’ils découvriront que ce qui obsède les enfants d’aujourd’hui s’appelle… l’électronique !
Film famille à partir de 6 ans.
Buzz, Woody, Jessie et le reste de la bande verront leur travail remis en question lorsqu’ils découvriront que ce qui obsède les enfants d’aujourd’hui s’appelle… l’électronique !   .

4 Allée des Cygnes Lauterbourg 67630 Bas-Rhin Grand Est   club.cinema.lauterbourg@gmail.com

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English :

Adventure movie for ages 6 and up.
Buzz, Woody, Jessie, and the rest of the gang will see their work called into question when they discover that what today’s kids are obsessed with is… electronics!

L’événement Cinéma Toy Story 5 Lauterbourg a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de tourisme du pays de Seltz-Lauterbourg

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