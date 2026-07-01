Informations pratiques

Mur-de-Barrez

Cinéma Toy Story 5 projection en plein air

Stade Mur-de-Barrez Aveyron

Tarif : – – EUR

4

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-17

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

Animation, aventure de Andrew Stanton, McKenna Harris avec les voix de Jean-Philippe Puymartin, Tom Hanks, Richard Darbois. Durée 1h42min

Projection Plein Air au stade de Mur-de-Barrez.

Dès 6 ans.

Buzz, Woody, Jessie et le reste de la bande verront leur travail remis en question lorsqu’ils découvriront que ce qui obsède les enfants d’aujourd’hui s’appelle… l’électronique ! 4 .

Stade Mur-de-Barrez 12600 Aveyron Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Animation, adventure by Andrew Stanton and McKenna Harris, featuring the voices of Jean-Philippe Puymartin, Tom Hanks, and Richard Darbois. Runtime: 1 hour 42 minutes

L’événement Cinéma Toy Story 5 projection en plein air Mur-de-Barrez a été mis à jour le 2026-07-03 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)