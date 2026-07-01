Cinéma Toy Story 5 projection en plein air Mur-de-Barrez
vendredi 17 juillet 2026 · Mur-de-Barrez
Informations pratiques
Mur-de-Barrez
Cinéma Toy Story 5 projection en plein air
Stade Mur-de-Barrez Aveyron
Tarif : – – EUR
4
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-17
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-17
Animation, aventure de Andrew Stanton, McKenna Harris avec les voix de Jean-Philippe Puymartin, Tom Hanks, Richard Darbois. Durée 1h42min
Projection Plein Air au stade de Mur-de-Barrez.
Dès 6 ans.
Buzz, Woody, Jessie et le reste de la bande verront leur travail remis en question lorsqu’ils découvriront que ce qui obsède les enfants d’aujourd’hui s’appelle… l’électronique ! 4 .
Stade Mur-de-Barrez 12600 Aveyron Occitanie
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English :
Animation, adventure by Andrew Stanton and McKenna Harris, featuring the voices of Jean-Philippe Puymartin, Tom Hanks, and Richard Darbois. Runtime: 1 hour 42 minutes
L’événement Cinéma Toy Story 5 projection en plein air Mur-de-Barrez a été mis à jour le 2026-07-03 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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