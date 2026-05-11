Cinéma Why We Dream au Mémorial de Caen Le Mémorial de Caen Caen

Cinéma Why We Dream au Mémorial de Caen — vendredi 5 juin 2026.

Début : vendredi 5 juin 2026

Fin : vendredi 5 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Cinéma Why We Dream au Mémorial de Caen

Le Mémorial de Caen vous invite à découvrir Why We Dream , un film documentaire émouvant de Meredith Danluck (2025) sur les vétérans du Débarquement de Normandie.
Synopsis Lorsqu’un groupe de vété­rans cen­te­naires de la Seconde Guerre mon­diale se rend en pèle­ri­nage en Nor­man­die pour com­mé­mo­rer les 80 ans du Débar­que­ment, ces pay­sages mar­qués par la guerre et figés dans le temps ravivent les sou­ve­nirs des vies per­dues et de celles qui ont survécues.
Projection gratuite.
Réservation obligatoire Lien d’inscription https://heliumconnect.fr/websites/69fc48844f083330b7d51a4f
Projection recommandée à partir de 15 ans.
Durée 1h33
VOSTFR Tarifs gratuit   .

Le Mémorial de Caen Esplanade Général Eisenhower Caen 14000 Calvados Normandie  

English : Cinéma Why We Dream au Mémorial de Caen

The Caen Memorial invites you to discover Why We Dream , a moving documentary film by Meredith Danluck (2025) about the veterans of the Normandy Landings.

L’événement Cinéma Why We Dream au Mémorial de Caen Caen a été mis à jour le 2026-05-11 par Calvados Attractivité

