Eté 44, l’Abbaye devient îlot sanitaire Esplanade Jean-Marie-Louvel Caen

Caen

Eté 44, l’Abbaye devient îlot sanitaire

Esplanade Jean-Marie-Louvel Abbaye-aux-hommes Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 16:00:00

fin : 2026-06-12 17:30:00

Date(s) :

2026-06-05 2026-06-12 2026-06-26 2026-07-09

Revivez l’été 1944 au cœur de l’Abbaye, devenue refuge pour 10 000 civils durant la bataille de Caen. Témoin majeur de la libération de la ville pendant la Seconde Guerre mondiale, l’ancien monastère conserve encore de nombreuses traces de ce moment décisif de l’Histoire.

Revivez l’été 1944 au cœur de l’Abbaye, devenue refuge pour 10 000 civils durant la bataille de Caen.

Témoin majeur de la libération de la ville pendant la Seconde Guerre mondiale, l’ancien monastère conserve encore de nombreuses traces de ce moment décisif de l’Histoire. .

Esplanade Jean-Marie-Louvel Abbaye-aux-hommes Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 30 42 81 abbayeauxhommes@caen.fr

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English : Eté 44, l’Abbaye devient îlot sanitaire

Relive the summer of 1944 in the heart of the Abbey, which became a refuge for 10,000 civilians during the Battle of Caen. A major witness to the liberation of the town during the Second World War, the former monastery still bears many traces of this decisive moment in history.

L’événement Eté 44, l’Abbaye devient îlot sanitaire Caen a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Caen la Mer