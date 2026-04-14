Visite libre du parc, Abbaye aux Dames, Caen

Visite libre du parc 5 – 7 juin Abbaye aux Dames Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T08:00:00+02:00 – 2026-06-05T20:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T08:00:00+02:00 – 2026-06-07T20:00:00+02:00

Visite libre du parc avec magnifique panorama sur la ville de Caen depuis le cèdre du Liban.

Abbaye aux Dames Place Reine Mathilde, 14000 Caen Caen 14000 Calvados Normandie 02 31 06 98 45 https://www.normandie.fr/visites-de-labbaye-aux-dames L’Abbaye aux Dames de Caen a été fondé par Guillaume le Conquérant et sa femme Mathilde qui y repose toujours. L’abbaye dispose d’un parc de 5 hectares, ordonnancé en jardin à la française. Il offre un beau panorama sur la ville de Caen. Parking sur place.

Visite libre du parc avec magnifique panorama sur la ville de Caen depuis le cèdre du Liban.

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