Visite libre du parc, Abbaye aux Dames, Caen
Visite libre du parc, Abbaye aux Dames, Caen vendredi 5 juin 2026.
Visite libre du parc 5 – 7 juin Abbaye aux Dames Calvados
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T08:00:00+02:00 – 2026-06-05T20:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T08:00:00+02:00 – 2026-06-07T20:00:00+02:00
Visite libre du parc avec magnifique panorama sur la ville de Caen depuis le cèdre du Liban.
Abbaye aux Dames Place Reine Mathilde, 14000 Caen Caen 14000 Calvados Normandie 02 31 06 98 45 https://www.normandie.fr/visites-de-labbaye-aux-dames L’Abbaye aux Dames de Caen a été fondé par Guillaume le Conquérant et sa femme Mathilde qui y repose toujours. L’abbaye dispose d’un parc de 5 hectares, ordonnancé en jardin à la française. Il offre un beau panorama sur la ville de Caen. Parking sur place.
Visite libre du parc avec magnifique panorama sur la ville de Caen depuis le cèdre du Liban.
©RégionNormandie
À voir aussi à Caen (Calvados)
- Visite atelier Dans les vestiges du château Caen 14 avril 2026
- BASCLO – A PARTAGER AVEC VOS ADOS THEATRE A L’OUEST Caen 15 avril 2026
- Visite animée Le mariage de Florentine, Caen 15 avril 2026
- Démonstration de dentelle Musée de Normandie Caen 15 avril 2026
- À Caen sur les pas des miquelots | RDV Découverte Chevet de l’église Saint-Georges Caen 15 avril 2026