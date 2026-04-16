Cargö Cult’ 2026 (Projet FAM + Victor Deverre + Chorale MEP) Le Cargö Caen

Caen

Cargö Cult’ 2026 (Projet FAM + Victor Deverre + Chorale MEP)

Le Cargö 9 Cours Caffarelli Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-04 19:00:00

fin : 2026-06-04 23:59:00

Date(s) :

2026-06-04

Cargö Cult’, c’est l’événement qui met en lumière le travail des élèves qui ont participé au projet d’action culturelle Fabrique à musique de la SACEM cette saison, et de l’artiste Victor Deverre qui les a accompagnés.

Cargö Cult’ revient en 2026 !

Cargö Cult’, c’est l’événement qui met en lumière le travail des élèves qui ont participé au projet d’action culturelle Fabrique à musique de la SACEM cette saison, et de l’artiste Victor Deverre qui les a accompagnés.

Ils se présentent ensemble pour la première fois sur scène, face à des spectateurs ! Et pour en profiter encore plus, la chorale de l’école Musique En Plaine s’ajoute à la fête.

Au programme de cette nouvelle édition

19:30 Projet FAM école St Rémy sur Orne (10 min) et concert de Victor Deverre (20 min)

20:10 Chorale Voice UP de musique en plaine (20 à 30 min) .

Le Cargö 9 Cours Caffarelli Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 86 79 31 contact@lecargo.fr

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English : Cargö Cult’ 2026 (Projet FAM + Victor Deverre + Chorale MEP)

Cargö Cult’ is the event that highlights the work of the students who took part in SACEM’s ‘Fabrique à musique’ cultural action project this season, and the artist Victor Deverre who accompanied them.

L’événement Cargö Cult’ 2026 (Projet FAM + Victor Deverre + Chorale MEP) Caen a été mis à jour le 2026-04-09 par Calvados Attractivité