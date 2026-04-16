Cargö Cult’ 2026 (Projet FAM + Victor Deverre + Chorale MEP) Le Cargö Caen
Cargö Cult’ 2026 (Projet FAM + Victor Deverre + Chorale MEP) Le Cargö Caen jeudi 4 juin 2026.
Caen
Cargö Cult’ 2026 (Projet FAM + Victor Deverre + Chorale MEP)
Le Cargö 9 Cours Caffarelli Caen Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-04 19:00:00
fin : 2026-06-04 23:59:00
Date(s) :
2026-06-04
Cargö Cult’, c’est l’événement qui met en lumière le travail des élèves qui ont participé au projet d’action culturelle Fabrique à musique de la SACEM cette saison, et de l’artiste Victor Deverre qui les a accompagnés.
Cargö Cult’ revient en 2026 !
Cargö Cult’, c’est l’événement qui met en lumière le travail des élèves qui ont participé au projet d’action culturelle Fabrique à musique de la SACEM cette saison, et de l’artiste Victor Deverre qui les a accompagnés.
Ils se présentent ensemble pour la première fois sur scène, face à des spectateurs ! Et pour en profiter encore plus, la chorale de l’école Musique En Plaine s’ajoute à la fête.
Au programme de cette nouvelle édition
19:30 Projet FAM école St Rémy sur Orne (10 min) et concert de Victor Deverre (20 min)
20:10 Chorale Voice UP de musique en plaine (20 à 30 min) .
Le Cargö 9 Cours Caffarelli Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 86 79 31 contact@lecargo.fr
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English : Cargö Cult’ 2026 (Projet FAM + Victor Deverre + Chorale MEP)
Cargö Cult’ is the event that highlights the work of the students who took part in SACEM’s ‘Fabrique à musique’ cultural action project this season, and the artist Victor Deverre who accompanied them.
L’événement Cargö Cult’ 2026 (Projet FAM + Victor Deverre + Chorale MEP) Caen a été mis à jour le 2026-04-09 par Calvados Attractivité
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