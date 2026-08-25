Informations pratiques

Montpellier

CINÉMED

Le Corum, Centre Rabelais Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-16

fin : 2026-10-24

Date(s) :

2026-10-16

La 48e édition du Cinemed, Festival international du cinéma méditerranéen de Montpellier, se déroulera du 16 au 24 octobre au Corum, Centre Rabelais et dans les cinémas de la Ville.

La 48e édition du Cinemed, Festival international du cinéma méditerranéen de Montpellier, se déroulera du 16 au 24 octobre au Corum, Centre Rabelais et dans les cinémas de la Ville.

Avec près de 200 films programmés pendant 9 jours, CINEMED est le festival de cinéma pour tous les publics et tous les goûts, éclectique et convivial qui se déroule dans toute la ville !

Cinemed met en lumière le cinéma méditerranéen à travers des rétrospectives et des hommages.

Plus d’informations à venir .

Le Corum, Centre Rabelais Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 99 13 73 73 info@cinemed.tm.fr

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English :

The 48th edition of Cinemed, the Montpellier International Mediterranean Film Festival, will take place from October 16 to 24 at the Corum, the Centre Rabelais, and in theaters throughout the city.

L’événement CINÉMED Montpellier a été mis à jour le 2026-08-25 par 34 OT MONTPELLIER