Brou

Cinémobile La Maison des Femmes

Cinémobile Brou Eure-et-Loir

Tarif : 7.5 – 7.5 – EUR

7.5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-04 16:00:00

fin : 2026-05-04

Date(s) :

2026-05-04

Le cinémobile de Ciclic vous propose le film La Maison des Femmes à 16h00.

Le Cinémobile, c’est un cinéma proche de chez vous, une salle de cinéma unique en France qui sillonne les routes de la région Centre et s’installe chaque mois à Brou pour permettre à tous les habitants de voir des films de qualité, courts ou longs métrages, diffusés peu de temps après leur sortie nationale. C’est une véritable salle de cinéma de 100 fauteuils, qui permet au spectateur de bénéficier d’un confort et d’une qualité de projection digne des meilleures salles fixes. 7.5 .

Cinémobile Brou 28160 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 47 56 08 08

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Ciclic Cinémobile presents the film La Maison des Femmes at 4pm.

L’événement Cinémobile La Maison des Femmes Brou a été mis à jour le 2026-04-09 par OT GRAND CHATEAUDUN