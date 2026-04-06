Le grand Parc Brou Eure-et-Loir

Le grand Parc En VTT

Le grand Parc Place des halles 28160 Brou Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

Durée : 300 Distance : 45000.0 Tarif :

Le cours lent de la Foussarde relie une succession d’étangs. Un grand nombre d’oiseaux y trouvent refuge.

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English :

The slow-moving course of the Foussarde links a succession of ponds. Many birds find refuge here.

Deutsch :

Der langsam fließende Fluss Foussarde verbindet eine Reihe von Teichen. Eine große Anzahl von Vögeln findet hier Zuflucht.

Italiano :

Il corso lento della Foussarde collega una successione di stagni. Qui trovano rifugio molti uccelli.

Español :

El curso lento del Foussarde enlaza una sucesión de estanques. Muchas aves encuentran aquí refugio.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2026-03-04 par SIT Centre-Val de Loire