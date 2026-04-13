Brou

Salon du Printemps et des Jardins de Brou

Centre Ville Brou Eure-et-Loir

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03 09:00:00

fin : 2026-05-03 17:00:00

Date(s) :

2026-05-03

Venez passer une journée au Salon du Printemps et des Jardins de Brou

Lors de cette journée organisée par UCIA Brou, que vous ayez la main verte ou non, allez à la rencontre d’horticulteurs et de pépiniéristes.

Pour 5€, vous pourrez participer à l’un des ateliers proposés

– Vannerie sauvage;

– Art floral.

Attention les places sont limitées.

Pour réserver ou avoir plus d’informations, veuillez contacter secretariatucia@gmail.com.

Venez nombreux(ses)! 5 .

Centre Ville Brou 28160 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 51 43 66 25 secretariatucia@gmail.com

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English :

Spend a day at the Salon du Printemps et des Jardins de Brou

L’événement Salon du Printemps et des Jardins de Brou Brou a été mis à jour le 2026-04-13 par OT GRAND CHATEAUDUN