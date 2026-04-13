Salon du Printemps et des Jardins de Brou Brou
Salon du Printemps et des Jardins de Brou Brou dimanche 3 mai 2026.
Brou
Salon du Printemps et des Jardins de Brou
Centre Ville Brou Eure-et-Loir
Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03 09:00:00
fin : 2026-05-03 17:00:00
Date(s) :
2026-05-03
Venez passer une journée au Salon du Printemps et des Jardins de Brou
Lors de cette journée organisée par UCIA Brou, que vous ayez la main verte ou non, allez à la rencontre d’horticulteurs et de pépiniéristes.
Pour 5€, vous pourrez participer à l’un des ateliers proposés
– Vannerie sauvage;
– Art floral.
Attention les places sont limitées.
Pour réserver ou avoir plus d’informations, veuillez contacter secretariatucia@gmail.com.
Venez nombreux(ses)! 5 .
Centre Ville Brou 28160 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 51 43 66 25 secretariatucia@gmail.com
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English :
Spend a day at the Salon du Printemps et des Jardins de Brou
L’événement Salon du Printemps et des Jardins de Brou Brou a été mis à jour le 2026-04-13 par OT GRAND CHATEAUDUN
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