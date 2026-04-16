Brou

Cinémobile Super Mario Galaxy Le Film Ceux qui comptent

Cinémobile Brou Eure-et-Loir

Tarif : 7.5 – 7.5 – EUR

7.5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-05-03

Le cinémobile de Ciclic vous propose deux films Super Mario Galaxy Le Film à 17h00 et Ceux qui comptent à 19h30.

Le Cinémobile, c’est un cinéma proche de chez vous, une salle de cinéma unique en France qui sillonne les routes de la région Centre et s’installe chaque mois à Brou pour permettre à tous les habitants de voir des films de qualité, courts ou longs métrages, diffusés peu de temps après leur sortie nationale. C’est une véritable salle de cinéma de 100 fauteuils, qui permet au spectateur de bénéficier d’un confort et d’une qualité de projection digne des meilleures salles fixes. 7.5 .

Cinémobile Brou 28160 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 47 56 08 08

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English :

The Ciclic Cinémobile offers two films: Super Mario Galaxy Le Film at 5:00 pm and Ceux qui comptent at 7:30 pm.

L’événement Cinémobile Super Mario Galaxy Le Film Ceux qui comptent Brou a été mis à jour le 2026-04-09 par OT GRAND CHATEAUDUN