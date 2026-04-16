Cinémobile Super Mario Galaxy Le Film Ceux qui comptent Brou
Cinémobile Super Mario Galaxy Le Film Ceux qui comptent Brou dimanche 3 mai 2026.
Brou
Cinémobile Super Mario Galaxy Le Film Ceux qui comptent
Cinémobile Brou Eure-et-Loir
Tarif : 7.5 – 7.5 – EUR
7.5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03
fin : 2026-05-03
Date(s) :
2026-05-03
Le cinémobile de Ciclic vous propose deux films Super Mario Galaxy Le Film à 17h00 et Ceux qui comptent à 19h30.
Le Cinémobile, c’est un cinéma proche de chez vous, une salle de cinéma unique en France qui sillonne les routes de la région Centre et s’installe chaque mois à Brou pour permettre à tous les habitants de voir des films de qualité, courts ou longs métrages, diffusés peu de temps après leur sortie nationale. C’est une véritable salle de cinéma de 100 fauteuils, qui permet au spectateur de bénéficier d’un confort et d’une qualité de projection digne des meilleures salles fixes. 7.5 .
Cinémobile Brou 28160 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 47 56 08 08
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Ciclic Cinémobile offers two films: Super Mario Galaxy Le Film at 5:00 pm and Ceux qui comptent at 7:30 pm.
L’événement Cinémobile Super Mario Galaxy Le Film Ceux qui comptent Brou a été mis à jour le 2026-04-09 par OT GRAND CHATEAUDUN
À voir aussi à Brou (Eure-et-Loir)
- Les bois de la Cochardière Brou Eure-et-Loir 1 mai 2026
- Le grand Parc Brou Eure-et-Loir 1 mai 2026
- Les bois de Mottereau Brou Eure-et-Loir 1 mai 2026
- Salon du Printemps et des Jardins de Brou Brou 3 mai 2026
- Cinémobile La Maison des Femmes Brou 4 mai 2026