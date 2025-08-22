Les bois de Mottereau Brou Eure-et-Loir

Les bois de Mottereau En VTT

Les bois de Mottereau Place des halles 28160 Brou Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

Durée : 180 Distance : 30000.0 Tarif :

Brou se développa dès le Moyen-Age et prospéra au 16e siècle grâce à ses marchés renommés.

English :

Brou developed in the Middle Ages and prospered in the 16th century thanks to its renowned markets.

Deutsch :

Brou entwickelte sich bereits im Mittelalter und blühte im 16. Jahrhundert dank seiner berühmten Märkte auf.

Italiano :

Brou si sviluppò nel Medioevo e prosperò nel XVI secolo grazie ai suoi rinomati mercati.

Español :

Brou se desarrolló en la Edad Media y prosperó en el siglo XVI gracias a sus renombrados mercados.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-23 par SIT Centre-Val de Loire