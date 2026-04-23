Brou

Golf Grande Réouverture de la Saison 2026

Swin Golf de Brou Brou Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-05-01

Pour sa nouvelle saison 2026, le Swin Golf de Brou vous invite du 1er mai au 3 mai.

Vendredi 1er Mai 2026

Journée Portes Ouvertes

Initiation et Parcours Gratuits (14h-18h)

Samedi 2 et Dimanche 3 Mai

Tarif Découverte Week-end exceptionnel 7€ (tarif normal 10€)

Offre Spéciale ouverture carte printanière à 40€!

Inclus parcours du jour (samedi dimanche) détails au club. .

Swin Golf de Brou Brou 28160 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 96 01 08 contact@swindebrou.org

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English :

For its new 2026 season, Swin Golf de Brou invites you from May 1 to May 3.

L’événement Golf Grande Réouverture de la Saison 2026 Brou a été mis à jour le 2026-04-23 par OT GRAND CHATEAUDUN