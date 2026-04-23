Golf Grande Réouverture de la Saison 2026 Brou
Golf Grande Réouverture de la Saison 2026 Brou vendredi 1 mai 2026.
Brou
Golf Grande Réouverture de la Saison 2026
Swin Golf de Brou Brou Eure-et-Loir
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01
fin : 2026-05-03
Date(s) :
2026-05-01
Pour sa nouvelle saison 2026, le Swin Golf de Brou vous invite du 1er mai au 3 mai.
Vendredi 1er Mai 2026
Journée Portes Ouvertes
Initiation et Parcours Gratuits (14h-18h)
Samedi 2 et Dimanche 3 Mai
Tarif Découverte Week-end exceptionnel 7€ (tarif normal 10€)
Offre Spéciale ouverture carte printanière à 40€!
Inclus parcours du jour (samedi dimanche) détails au club. .
Swin Golf de Brou Brou 28160 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 96 01 08 contact@swindebrou.org
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English :
For its new 2026 season, Swin Golf de Brou invites you from May 1 to May 3.
L’événement Golf Grande Réouverture de la Saison 2026 Brou a été mis à jour le 2026-04-23 par OT GRAND CHATEAUDUN
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