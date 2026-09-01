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AGENDA · Illiers-Combray

Cinémobile Octobre 2026 Illiers-Combray

mardi 6 octobre 2026 · Illiers-Combray

Cinémobile Octobre 2026 Illiers-Combray

Informations pratiques

Début
mardi 6 octobre 2026
Fin
mardi 6 octobre 2026
Adresse
Parking des Gloriettes
Ville
28120 Illiers-Combray
Département
Eure-et-Loir
Tarif
4.7 4.7 4.7 Tarif enfant

Illiers-Combray

Cinémobile Octobre 2026

Parking des Gloriettes Illiers-Combray Eure-et-Loir

Tarif : 4.7 – 4.7 – EUR
4.7
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-06
fin : 2026-10-06

Date(s) :
2026-10-06

Cinémobile Octobre 2026
Au programme du 6 octobre

14:00- Compostelle de Yann Samuell
16:15 Rue Malaga de Maryam Touzani
19:30 L’Odyssée de Christopher Nolan 4.7  .

Parking des Gloriettes Illiers-Combray 28120 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire  

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English :

Cin%E9mobile October 2026

L’événement Cinémobile Octobre 2026 Illiers-Combray a été mis à jour le 2026-09-01 par OT ENTRE BEAUCE ET PERCHE

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