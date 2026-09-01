Informations pratiques

Illiers-Combray

Cinémobile Octobre 2026

Parking des Gloriettes Illiers-Combray Eure-et-Loir

Tarif : 4.7 – 4.7 – EUR

4.7

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-06

fin : 2026-10-06

Date(s) :

2026-10-06

Cinémobile Octobre 2026

Au programme du 6 octobre

14:00- Compostelle de Yann Samuell

16:15 Rue Malaga de Maryam Touzani

19:30 L’Odyssée de Christopher Nolan 4.7 .

Parking des Gloriettes Illiers-Combray 28120 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

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English :

Cin%E9mobile October 2026

L’événement Cinémobile Octobre 2026 Illiers-Combray a été mis à jour le 2026-09-01 par OT ENTRE BEAUCE ET PERCHE