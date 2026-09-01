Réunion d’information sur les cours de langues étrangères Illiers-Combray
jeudi 10 septembre 2026 · Illiers-Combray
Informations pratiques
Illiers-Combray
Réunion d’information sur les cours de langues étrangères
6 Avenue Foch Illiers-Combray Eure-et-Loir
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-10 20:00:00
fin : 2026-09-10
Date(s) :
2026-09-10
Réunion d’information sur les cours de langues étrangères
Envie d’apprendre une langue à Illiers-Combray ?
Les Amis des Jumelages d’Illiers-Combray proposent des cours de Allemand, Anglais, Espagnol, Italien
Une réunion d’information est organisée afin de vous présenter le fonctionnement des cours dates, horaires, participations… .
6 Avenue Foch Illiers-Combray 28120 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 08 78 41 57
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English :
Information Session on Foreign Language Courses
L’événement Réunion d’information sur les cours de langues étrangères Illiers-Combray a été mis à jour le 2026-09-01 par OT ENTRE BEAUCE ET PERCHE
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