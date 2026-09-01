Informations pratiques

Illiers-Combray

Réunion d’information sur les cours de langues étrangères

6 Avenue Foch Illiers-Combray Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-10 20:00:00

fin : 2026-09-10

Date(s) :

2026-09-10

Réunion d’information sur les cours de langues étrangères

Envie d’apprendre une langue à Illiers-Combray ?

Les Amis des Jumelages d’Illiers-Combray proposent des cours de Allemand, Anglais, Espagnol, Italien

Une réunion d’information est organisée afin de vous présenter le fonctionnement des cours dates, horaires, participations… .

6 Avenue Foch Illiers-Combray 28120 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 08 78 41 57

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Information Session on Foreign Language Courses

L’événement Réunion d’information sur les cours de langues étrangères Illiers-Combray a été mis à jour le 2026-09-01 par OT ENTRE BEAUCE ET PERCHE