Cinémobile Plus fort que moi Brou
Cinémobile Plus fort que moi Brou lundi 1 juin 2026.
Brou
Cinémobile Plus fort que moi
Cinémobile Brou Eure-et-Loir
Tarif : 7.5 – 7.5 – EUR
7.5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-01 16:00:00
fin : 2026-06-01
Date(s) :
2026-06-01
Le cinémobile de Ciclic vous propose le film Plus fort que moi à 16h00.
Le Cinémobile, c’est un cinéma proche de chez vous, une salle de cinéma unique en France qui sillonne les routes de la région Centre et s’installe chaque mois à Brou pour permettre à tous les habitants de voir des films de qualité, courts ou longs métrages, diffusés peu de temps après leur sortie nationale. C’est une véritable salle de cinéma de 100 fauteuils, qui permet au spectateur de bénéficier d’un confort et d’une qualité de projection digne des meilleures salles fixes. 7.5 .
Cinémobile Brou 28160 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 47 56 08 08
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English :
The Ciclic Cinémobile presents the film Plus fort que moi at 4pm.
L’événement Cinémobile Plus fort que moi Brou a été mis à jour le 2026-04-29 par OT GRAND CHATEAUDUN
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